رجل يقتل زوجته في بغداد والعثور على جثة شرطي داخل منزله في ميسان

شفق نيوز/ كشفت مكافحة الإجرام في بغداد يوم السبت عن حادث قتل غامض لزوج قتل زوجته خلال فترة زمنية قصيرة في العاصمة.

وقالت المكافحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها في مكتب إجرام الزهور تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصل بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ في منطقة الحسينية/ حي الزهور شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريقا للعمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات والسؤال عن زوج المجنى عليها، حيث لم يكن متواجدا فى محل الحادث، وبعد التعمق بالتحقيق تبين بأن المتهم غادر الى كربلاء.

وتابع البيان أنه تم التنسيق مع مكافحة إجرام محافظة كربلاء،مشيرا إلى إلقاء القبض على المتهم في محافظة كربلاء وأعترف صراحةً لقيامه بقتل زوجته، تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق.ع.

وفي السياق قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا في الشرطة قُتل داخل منزله في حي النداء بمحافظة ميسان، مبينا أن أسباب وقوع الحادث مازالت مجهولة حتى وقت كتابة الخبر.