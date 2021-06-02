في بابل .. زعم أنها انتحرت رجل يقتل زوجته شنقا بسبب علاقة غرامية مع أخرى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأربعاء ، عن كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبها احد الأشخاص بحق زوجته شمالي المحافظة بدوافع شخصية بعد تسجيله إخبار على أنها حالة انتحار لتضليل العدالة .

وذكر العميد محمد حسين جايع مدير قسم مكافحة إجرام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ورودنا إخبار بوجود جثة داخل الطبابة العدلية في بابل تعود لامرأة متزوجة وقد فارقت الحياة بسبب شنقها لنفسها بواسطة قطعة قماش (شال الراس) مربوطة بالمروحة السقفية بحسب أقوال ذويها ، وللشك الحاصل على أنها جريمة جنائية بفعل فاعل ، أمر قائد شرطة بابل اللواء المهندس علي هلال الشمري بتشكيل فريق عمل للتعمق بالتحقيق ومعرفة الاسباب الحقيقية للحادثة .

واضاف ، وفي أقل من ٢٤ ساعة تمكن الفريق وبالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية من كشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على القاتل وكان زوج المجنى عليها وقد اعترف صراحة على جريمته والذي حاول التخلص من زوجته بسبب علاقة غرامية كانت تربطه بفتاة اخرى ، تم تدوين اقواله بالاعتراف تمهيدا لاكمال باقي الإجراءات القانونية واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل .