رجل يقتل زوجته الثانية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم السبت، بإلقاء القبض على زوج امرأة قُتلت في قرية ساتي التابعة لناحية قرهنجير شمالي المحافظة، بعد كشف ملابسات الجريمة خلال التحقيقات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية تُدعى (ف.م) وتبلغ من العمر 39 عاماً، وهي من أهالي قضاء الحويجة، وكانت الزوجة الثانية للمتهم.

وأضاف أن الشبهات اتجهت في بداية التحقيقات نحو نجل الضحية، إلا أن الأجهزة الأمنية واصلت إجراءاتها التحقيقية وتمكنت من إلقاء القبض على زوجها، الذي أقر خلال التحقيقات بإقدامه على قتل زوجته باستخدام سلاح ناري.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة الدوافع والظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة.