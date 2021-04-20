رجل يقتل جارته "رميا بالرصاص" في شمالي العاصمة بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة في احدى مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشقاء وجارتهم، في منطقة حي البنوك لأسباب غير معلومة.

وأضاف أن أحد الأخوة الثلاثة أطلق النار بشكل مفاجئ على جارتهم، ما ادى الى مقتلها.

وأشار إلى أن الأشقاء الثلاثة فروا الى جهة مجهولة، فيما تجري قوات الأمن تحقيقات لمعرفة سبب المشاجرة، كما تجري عملية بحث عن الهاربين الثلاثة المتهمين بقتل المرأة.

وإلى الغرب من العاصمة بغداد؛ ذكر مصدر في مديرية المرور العامة، أن شخصين أصيبا أحدهم حالته خطرة نتيجة حادث سير انقلاب عجلة على طريق مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى أن الحادث تسبب بتعطيل حركة السير في شارع المطار.