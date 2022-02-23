شرطة الكوت تعتقل شخصاً بعد خمس دقائق من قتله لثلاثة اشخاص

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة واسط يوم الأربعاء باعتقال متهم خلال خمسة دقائق من ارتكابه جريمة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة الكوت.

وقالت وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود ومهنية عالية وخلال وقت قياسي وبعد خمسة دقائق من تلقي اخبار عن حادث قتل (3) اشخاص . مديرية شرطة واسط والاجهزة الاستخبارية المتواجدة في محافظة واسط تكشف ملابسات الحادث وتلقي القبض على المتهم " .

ووجه قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني بتشكيل فريق عمل ، وعلى الفور تم اعتقال المتهم، ومواجهته بالادلة المتوفرة ضده والذي اعترف بالتهمة المسندة اليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا.