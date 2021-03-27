رجل يقتل أبنته العشرينية ومصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق يوم السبت بأن رجلا قتل أبنته وفر إلى محافظة كربلاء ليتم القاء القبض عليه هناك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجلا قتل ابنته التي تبلغ من العمر 22 سنة إثر خلافات عائلية.

وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقاله في محافظة كربلاء، مشيرا إلى أنه تم نقله الى احد مراكز الشرطة في الديوانية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهته افاد مصدر أخر بمصرع شخص واصابة خمسة اخرين، بينهم امرأة وطفلها، في حادث انقلاب مركبة كانوا يستقلونها على الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد قرب ناحية الاسكندرية.