رجل يطلق النار على زوجته ويصيبها بجروح "خطيرة" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بفتح زوج النار على زوجته وإصابتها بجروح "خطيرة" في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين زوج وزوجته تولد 1998 ضمن منطقة الحرية الثالثة ببغداد تطورت الى استخدام السلاح من قبل الزوج".

وأوضح ان "الزوج فتح النار من سلاح نوع مسدس تجاه زوجته واصابها بثلاث رصاصات في البطن واليد والساق ولاذ بالفرار".

في السياق أشار مصدر في النجف الى "وقوع مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الابيض ضمن منطقة حي الكوفة ما اسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة والذي يعمل منتسب في وزارة الدفاع نقل على اثرها الى احدى المستشفيات".

كما اشار مصدر آخر في بغداد، الى "اندلاع مشاجرة عشائرية ضمن منطقة الحسينية تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء والعصي ما اسفر عن اصابة شخص بجروح مختلفة قوة امنية تدخلت واعتقلت اثنين من اطراف المشاجرة".

وفي حادث اخر، أبلغ مصدر وكالتنا ان "مواطناً تعرض لسرقة قاصة من شركته ضمن منطقة شارع فلسطين وقام بتسجيل شكوى"، مشيراً الى ان "الحادث تبنته مكافحة اجرام باب الشيخ".