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رجل يضرم النّار بجسد زوجته وآخر يردي فلاحاً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T10:33:20+0000
رجل يضرم النّار بجسد زوجته وآخر يردي فلاحاً في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن رجلا أقدم على إضرام النار بجسد زوجته بواسطة سكب مادة النفط عليها وذلك في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما قام بحرق زوجته بسبب خلافات عائلية، في المحمودية.

وأشار المصدر إلى أن الحادث ادى الى اصابة الزوجة التي تبلغ من العمر 37 عاما بحروق شديدة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن الزوج فر الى جهة مجهولة بعد حرق زوجته، فيما تجري قوات الأمن عملية بحث عنه.

وفي حادث آخر اطلق شخص النار على فلاح بسبب خلاف عائلي حصل بينهما بسبب الورث، في منطقة الحماميات، ما أدى الحادث إلى وفاته داخل مستشفى الكاظمية، وهروب الجاني.

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