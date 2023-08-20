رجل يصيب زوجته برصاصة "خاطئة" اثناء ملاحقة احد اللصوص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها سطو مسلح على محطة للوقود شمالي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة في الثلاثينيات من عمرها أصيبت بطلق ناري على يد زوجها بالخطأ داخل منزلهما بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة، بعد أن كان الزوج يحاول إطلاق النار على أحد اللصوص الذين كانوا يرومون سرقة منزله".

وأشار إلى أنه "تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".

إلى ذلك، ذكر المصدر أن "شخصين مجهولين قاما بعملية سطو مسلح على محطة وقود تقع على الشارع العام الرابط بين قلعة سكر والفجر في المحافظة، بعد أن قاما بربط العمال في المحطة بالحبال وسرقة خزينة وكاميرات المراقبة وبنادق الحراس ومبالغ مالية غير مقدرة القيمة".