رجل يجهز على زوجته ضرباً ومصرع شخص دهسا في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها بعد الإنهيال عليها بالضرب المبرّح في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة تلقت بلاغاً بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكاظمية

وعلى اثرها تم التوجه مع ضابط الدوريات داخل المستشفى طالب النجدة وحسب ادعائه قيام المدعو زوج ابنته بالمشاجرة مع زوجته داخل الدار ضمن منطقة الشعلة ببغداد وجراء المشاجرة أُصيبت بضربات بمناطق متفرقة من الجسم وتوفت داخل المستشفى على إثرها، مبينا أنه تم إيداع الزوج التوقيف إجراء اصولي.

وفي حادث آخر لقي شخص مصرعه نتيجة حادث سير (دهس) على سريع محمد القاسم بالقرب من مجسر ملعب الشعب.

وقال المصدر ذاته انه تم القاء القبض على الداهس وايداعه التوقيف.