رجل يتنكر بزي امرأة لسرقة سائقي الأجرة بقبضة أمن بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على شخص متنكر بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة لسرقتهم في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، المتمثلة بمركز شرطة بغداد الجديدة وفوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم الاشتباه بأمرأة، ولدى التأكد منها، تبين أنه رجل يرتدي ملابس نسائية.

وأكد البيان، إيداع المتهم التوقيف وفق أحكام المادة (160) من قانون العقوبات، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.