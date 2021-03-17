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رجل وابنه ينجوان من محاولة اغتيال واستهداف جديد لأبراج نقل الطاقة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-17T14:16:39+0000
رجل وابنه ينجوان من محاولة اغتيال واستهداف جديد لأبراج نقل الطاقة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بإصابة شخصين بمحاولة اغتيال في قضاء المقدادية، فيما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من أبراج نقل الطاقة التي تم تفجيرها ليلة أمس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً وابنه أصيبا بجروح متفاوتة بهجوم مسلح في محاولة لاغتيالهما، وذلك على خلفية نزاع عشائري قديم بين قبيلتي بني تميم والقره غول في قرية الشاخة 10 كم جنوبي المقدادية.

وفي حادث آخر، أكد المصدر نفسه انفجار عبوة على قطيع اغنام، أسفرت عن إصابة بعض الخراف إصابات بسيطة، مبيناً أن التفجير وقع في منطقة "الوندية" 10 كم جنوبي ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

واوضح أن العبوة انفجرت على مقربة من برجي الطاقة اللذين تم تفجيرهما ليلة أمس، مرجحا أن العبوة كانت تستهدف فرق صيانة أو عناصر أمنية.

وتشهد ديالى حوادث أمنية متنوعة بسبب تركيبها السكاني والطائفي ووجود حواضن ومعاقل للجماعات المسلحة لم تعالج حتى الآن.

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