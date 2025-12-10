رجل مسن ينتحر داخل مرقد ديني غربي ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بإقدام رجل مسن على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه داخل مرقد ديني غربي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً مسناً متقاعداً دخل ليلا الى مرقد الإمام "الخضر" في منطقة منصورية الشط قرب ناحية "هبهب" غربي ديالى وعثر عليه بعد ذلك منتحرا بواسطة اطلاق النار على رأسه من سلاح نوع "كلاشنكوف" خاص به، مبينا أنه تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

هذا وا تشير المعلومات الاولية الى ان الضحية كان يعاني من مشاكل نفسية ولديه رغبة بالانتحار بسبب مشاكل عائلية مع ذويه.