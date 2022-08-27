رجل مسن يصيب نجله وشخصا آخر بجروح خلال محاولته الانتحار شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بأن رجلا مسنا اطلق النار على نجله وشخص آخر حاولا منعه من الانتحار شمال شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجلاً طاعناً بالسن مصاب بمرض السرطان أقدم على محاولة الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه ضمن منطقة الصليخ ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر أن أبنه و شخصا آخر حاولا منعه قبل إطلاق النار على نفسه إلا أنه اطلق النار عليهما مما اسفر عن اصابتهما بجروح بمنطقة القدم من الجسم.

في غضون ذلك قالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان اليوم، ان مفارز فوج المهام والواجبات التابع الى قيادة شرطة بغداد تمكنت من إحباط محاولة انتحار فتى من على احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية الفوج حيث تمت السيطرة عليه واستدراجه واقناعه بعدم الانتحار.

واشار البيان إلى أنه تم التحفظ على الفتى والتوجه به الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اصوليا وللحفاظ على حياته.