رجل في ديالى حاول فض نزاع بين ولديه فقتل احدهما وأصاب الاخر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، ان رجلا حاول فض مشاجرة بين اثنين من أبنائه إلا أنه تسبب بمقتل أحدهما وإصابة الاخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً مسناً في منطقة بني ويس جنوب شرقي ناحية السعدية، حاول فض نزاع بين ولديه حيال مشكلة عائلية، إلا أنه فقد السيطرة على بندقية كان يحملها مما أدى إلى إطلاق الرصاص منها وقتل احدهما واصاب الاخر".

واضاف ان "سبب الشجار كان اعتراض الأب على إقامة حفل زفاف بحضور موسيقى وغناء، احتراما لعزاء احد اقاربهم الذي فقد احد ذويه قبل فترة من الزمن".

وبين المصدر ان الاجهزة الامنية حضرت الى مكان الحادث واعتقلت الرجل وفتحت تحقيقا مفصلا حيال الحادث.