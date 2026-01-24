رتل أميركي يدخل العراق قادماً من سوريا عبر معبر "غير رسمي" (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر أمنية في نينوى، يوم السبت، عن دخول رتل عسكري أميركي إلى المحافظة قادماً من الأراضي السورية، عبر معبر الوليد "غير الرسمي" في ناحية ربيعة شمال غربي الموصل.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الرتل ضم عشرات العجلات العسكرية بمختلف الأنواع، دخلت من الأراضي السورية عبر معبر الوليد الواقع في قرية المحمودية بناحية ربيعة، والذي يخضع لسيطرة قوات البيشمركة".

وأضافت أن "هذا المعبر يُعد غير رسمي ومغلق حالياً، وكان قد استُخدم سابقاً خلال معارك تحرير نينوى"، مشيرة إلى أن "الرتل انسحب من داخل الأراضي السورية ودخل إلى ربيعة متجهاً نحو مدينة الموصل دون معرفة وجهته النهائية حتى الآن".

وأشارت المصادر، إلى أن دخول الرتل تزامن مع اشتداد الأوضاع الميدانية في سوريا، ما يضع هذه التحركات ضمن سياق التطورات العسكرية الجارية في المنطقة، دون صدور أي تعليق رسمي حتى الآن.

هذا وتضاربت الأنباء، اليوم السبت، بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ففي وقت أفادت فيه مصادر لوكالة فرانس برس بالتوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهر كحد أقصى، نفت وزارة الخارجية السورية صحة هذه المعلومات.

ويجري منذ أيام تنفيذ وقف إطلاق النار في إطار تفاهم واسع بين الحكومة و"قسد"، يتضمن استكمال المحادثات حول مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، وذلك بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.