إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، يوم الجمعة، بارتفاع عدد مصابي انفجار عجلة تابعة للحشد الشعبي المرابط في منطقة عكاشات شمالي القائم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حصيلة الانفجار حتى الآن وصلت إلى إصابة ثمانية عناصر من الحشد الشعبي، وبعضهم في حالة خطيرة وتتم العناية بهم في إحدى مستشفيات المحافظة.

وتابع بالقول ان "العناصر الذين اصيبوا جراء الانفجار تابعين لحركة (أنصار الله) الأوفياء التابعة لهيئة الحشد".

وأشار المصدر إلى "الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في احد الطرق الذي يربط القائم بمنطقة عكاشات".