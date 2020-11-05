إرتفاع حصيلة التفجير المزدوج في ديالى الى 9 ضحايا

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى اليوم الخميس بإرتفاع حصيلة تفجيرات ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة الى ٤ ضحايا و٥ جرحى.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز، ان حصيلة الانفجار الذي وقع في اطراف قرية "زهرة" في اطراف العبارة عبر عبوتين ناسفتين ارتفعت الى 4 قتلى 3 نساء وشرطي فيما اصيب ٥ اخرون بجروح متفاوتة من بينهم أثنان بحالة حرجة.

وبين ان الهجوم بالعبوتين وقع ضمن طريق زراعي بين قريتي زهرة والرعاية واستهدف المارين وعناصر امنية.

وتشهد ناحية العبارة وقراها في ديالى حوادث اغتيالات شبه يومية تطال عدة شرائح اجتماعية لاسباب تعود لثأرات شخصية وعشائرية او تنفذها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش.