أربيل وكركوك.. اعتقال بنغلاديشيين فبركا عملية خطف وضبط مواد غذائية "غير مرخصة" (فيديو)

شفق نيوز/ اعتقلت شرطة محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، شخصين من الجنسية البنغلاديشية بتهمة "فبركة" حادثة اختطاف، فيما ضبطت الجهات المختصة في كركوك، محاولة إدخال مواد غير مرخصة وشحم خروف "لية" منتهية الصلاحية.

وقالت شرطة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات حول اختطاف مواطن بنغلاديشي في مدينة أربيل، باشرت فرق شرطة محافظة أربيل بالتحقيق فورًا، ومن خلال المتابعة، تبيّن أن الحادثة كانت مفبركة، دبرها الشخص نفسه".

وأضافت أن "التحقيقات كشفت أن أحد المواطنين البنغلاديشيين طلب من عائلته إرسال 12 ألف دولار لسداد ديونه لأصدقائه، لكن عائلته رفضت، نتيجة لذلك، قام بفبركة حادثة اختطافه بمساعدة أحد أصدقائه، حيث سجّل مقطع فيديو مزيفًا يظهر فيه وكأنه يتعرض للتعذيب، ثم أرسله إلى عائلته على أمل أن يدفعوا المبلغ المطلوب للإفراج عنه، وبعد استكمال التحقيقات، تم القبض على الشخص المعني وأصدقائه بقرار من القضاء، وذلك من قبل شرطة أربيل وبالتنسيق مع مديرية الأمن (الآسايش)، وأحيلوا إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي كركوك، فقد أعلنت قيادة الشرطة فيها، في باين ورد لوكالة شفق نيوز، "اعتقال سائقي سيارتين متورطان بتهريب مواد عبر طرق غير قانونية شمال المحافظة".

وبينت أنه "العجلتين كانتا محملتين بمواد غير مرخصة، معدّة للتهريب، وذلك أثناء محاولة السائقين الدخول إلى المدينة عبر الطرق النيسمية شمال كركوك"، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين، حيث تم إيداعهما التوقيف وفق المادة 240 من قانون العقوبات، فيما تم تسليم العجلات مع حمولتها إلى الجهات الرقابية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة".

فيما أفاد مصدر بدائرة صحة كركوك، لوكالة شفق نيوز، بضبط كميات من شحم خروف "لية" منتهية الصلاحية، وذلك في سيطرة جيمن (مدخل كركوك من محافظة السليمانية)".

وتابع أن "لجان الرقابية تعمل باستمرار لكشف عن الإرساليات الغذائية وتدقيق اوراقها ومطابقتها مع الحمولة والتأكيد على تاريخ انتهاء صلاحيتها ودرجة حرارة (حفظ المادة الغذائية) والتأكيد بعدم السماح لدخول إرسالية تحتوي على مواد مخالفة".