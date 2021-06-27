أربيل وبغداد .. اعتقال شخص سرق 150 الف دولار وآخر ابتز فتاة بعد أن وعدها بالزواج

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الأحد القاء القبض على متهم بسرقة 150 الف دولار امريكي.

وقالت الشرطة في بيان انها القت القبض على متهم يدعى (م.ك) لسرقته مبلغا ماليا مقداره 150 ألف دولار في موقف للسيارات بمنطقة الصناعة الشمالية.

وأضاف البيان أنه تم توقيف المتهم بقرار من قاضي التحقيق ووفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

وفي السياق تمكنت مفارز مكتب الزهور في مديرية مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية او مصوغات ذهبية.

وافادت المديرية في بيان بان عملية القبض تمت بعد أن استنجدت فتاة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل المتهم الذي تعرفت عليه عبر موقع (الانستغرام) وقد وعدها بالزواج، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة الثعالبة، وتم تدوين أقواله وتوقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات.