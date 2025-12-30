أربيل.. إلقاء القبض على متهم بقتل شخصين إثر خلافات سابقة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية أسايش (أمن) أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بقتل شخصين إثر خلافات سابقة.

وجاء في بيان للمديرية ورد وكالة شفق نيوز، أن مفارزها المختصة باشرت بعد ورود معلومات، ليلة أمس، عن وقوع جريمة قتل في مجمع شاويس، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء المتابعة والتحري على الفور.

وتم إلقاء القبض على المتهم (ي، ف، ر) بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، حيث اعترف خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، مبيناً أن الدافع كان خلافاً اجتماعياً قديماً، أقدم على أثره على قتل امرأة ورجل يدعيان (أ، ف، ر) و(و، ا).

وأشار البيان، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.