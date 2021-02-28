أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بوفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيين اثنين ضمن مدينة الصدر ما أودى بحياة أحدهم وإصابة الآخر".

وفي ذي قار، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حادث دهس على الطريق العام في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية أدى لوفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات".

وأضاف، أن "حادثا ثانيا في القضاء أدى لوفاة طفل يبلغ من العمر 4 اعوام نتيجة سقوطه بـ(منهولة) المجاري المنزلية".

وتابع، أن "شخصا أصيب بطلق ناري في قضاء الشطرة نتيجة هجوم مسلح سببه خلاف عشائري سابق".