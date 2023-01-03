أربع جرائم قتل "مريبة" في السليمانية ومحافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في محافظات ديالى ونينوى والسليمانية، اليوم الثلاثاء، بحدوث حالات قتل "مريبة" لأشخاص بمناطق متفرقة من المحافظات.

ففي ديالى، قتل شخصاً جراء خلاف على قطعة أرض في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة، وفق ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز، الذي قال إن مزارعاً قتل مزارعاً آخر عبر دهسه بجرار زراعي (كرابة) بعد اندلاع شجار بينهم بسبب خلاف على قطعة أرض في قرية أم الحوالي في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وبين المصدر، أن الجاني طالب جامعي، والضحية رجل ستيني، مشيرا إلى أن سائق الجرار حاول الفرار من الشجار بعد هجوم مجموعة عليه خلال المشاجرة.

وأضاف، المصدر، أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته، فيما أخلت جثة الضحية إلى الطب العدلي".

يذكر أن ناحية العظيم، تعد سلة ديالى الغذائية لما تنتجه من محاصيل موسمية مستمرة وتحوي نحو 400الف دونما من الأراضي الزراعية.

وفي ديالى أيضا، أفاد مصدر أمني، بمقتل رجل جراء مشاجرة غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مواطناً لقي مصرعه جراء شجار في قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء، 70 كم شمال شرق بعقوبة، عازيا سبب الحادث إلى مشاجرة بين جارين.

وبين أن الضحية لقي مصرعه بعد تلقيه ضربة بعصا غليظة "توثية"، مؤكدا إلقاء القبض على القاتل من قبل مديرية شرطة جلولاء.

وفي نينوى ذكر مصدر أمني بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، أن رجلاً في الأربعينيات من عمره قتل، مساء اليوم، داخل منزله في منطقة كراج الشمال ضمن ايسر الموصل.

وبحسب المصدر، فإن الرجل يعيش لوحده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق" ومصاب بشلل الأطراف، مؤكدا أن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بالحادثة.

وفي السليمانية، ضمن اقليم كوردستان العراق، عثر على جثة رجل مقتول بعد غيابه عن أسرته منذ 14 يوما، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر، إن المجنى عليه تم العثور على جثته مساء اليوم وحسب المعلومات انه فقد منذ (14) يوما، مبينا أنه يعمل عامل بناء وهو اب لثلاثة ابناء ومن سكنة منطقة "شيخ عباس" في السليمانية، وقدر خرج في يوم 20 كانون الأول للعمل في منطقة تانجرو، إلا أنه وبعد الساعة التاسعة والنصف انقطع الاتصال به، بحسب أقاربه .

وأشار المصدر إلى أن شرطة قرداغ عثرت على جثته مقتولا دون معرفة الأسباب، موضحاً أن الجثة نقلت للطب العدلي في السليمانية. ويقول المصدر ايضاً، بعد حضور ذويه تبين أن المجنى عليه قد قتل له شقيقين عام 2014، ولم يتم التعرف على قاتليهما حتى الآن .