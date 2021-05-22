أربعة شبان يلقون حتفهم بحادث مروّع على طريق الموصل - دهوك (صورتان)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بمصرع أربعة أشخاص بحادث سير مروّع وقع على طريق مدينة الموصل - دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أربعة شبان لقوا حتفهم على الطريق المذكورة، وذلك أثناء عودتهم من سفرة سياحية كانوا فيها في أحد مصايف محافظة دهوك.

ووفقا للمصدر فإن الحادث كان سببه السرعة الجنونية التي كان يقود بها سائق السيارة الذي انتهى به المطاف مصطدماً بعامود كهرباء وعلى اثر الحادث توفي اثنان من الشبان على الفور فيما بقي اثنان على قيد الحياة ولكنهما لقيا حتفهما بعد ذلك جراء الإصابات البليغة التي تعرضا لها

هذا وقد اندلعت النيران في العجلة التي كانوا يستقلونها بعد الحادث بصورة مباشرة ولم يستطع احد إخمادها حتى أصبحت قطعة من الخردة، بحسب المصدر.