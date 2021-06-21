سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربعة أحكام بالإعدام بحق "القاضي الشرعي" لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T09:33:45+0000
أربعة أحكام بالإعدام بحق "القاضي الشرعي" لداعش

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية، يوم الاثنين، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الارهابية عن جرائم مختلفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى ( قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت حكمها بالإعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".

وأضاف البيان؛ أن "المجرم الارهابي اشترك بعدة عمليات ارهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي ادت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الاسلحة مع أفراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى".

وتابع أن "هذه الاحكام بحق المجرم الارهابي تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

related

الحشد يدك مواقعاً لداعش شرقي صلاح الدين

Date: 2021-04-18 07:13:33
الحشد يدك مواقعاً لداعش شرقي صلاح الدين

صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش

Date: 2019-08-30 22:12:34
صور .. بعد القبض على مجموعة من التنظيم العثور على جثمان ضابط عراقي نحره داعش

خلية الصقور العراقية تكشف معلومات جديدة عن زعيم داعش الجديد

Date: 2020-07-22 07:49:59
خلية الصقور العراقية تكشف معلومات جديدة عن زعيم داعش الجديد

مصدر استخباري: لدينا عشرات الأسماء لـ"متورطين بالارهاب" نعمل على جمع الأدلة لإدانتهم

Date: 2020-12-29 12:09:22
مصدر استخباري: لدينا عشرات الأسماء لـ"متورطين بالارهاب" نعمل على جمع الأدلة لإدانتهم

جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

Date: 2021-05-24 06:20:31
جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

إنطلاق عملية عسكرية مشتركة في سلسلة جبال بالعراق

Date: 2020-11-08 04:53:41
إنطلاق عملية عسكرية مشتركة في سلسلة جبال بالعراق

مختصون بـ"تدريع" عجلات داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2021-01-19 09:26:21
مختصون بـ"تدريع" عجلات داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

بتصفية كبار قادتها.. مكافحة الإرهاب يقضي على "ولاية الجنوب"

Date: 2021-05-06 18:56:54
بتصفية كبار قادتها.. مكافحة الإرهاب يقضي على "ولاية الجنوب"