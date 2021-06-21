أربعة أحكام بالإعدام بحق "القاضي الشرعي" لداعش

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية، يوم الاثنين، خمسة أحكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الارهابية عن جرائم مختلفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى ( قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت حكمها بالإعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".

وأضاف البيان؛ أن "المجرم الارهابي اشترك بعدة عمليات ارهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي ادت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الاسلحة مع أفراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى".

وتابع أن "هذه الاحكام بحق المجرم الارهابي تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".