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راقبهم عبر "غوغل".. شخص يبلغ الأمن بمقر عصابة قام بتسليبه في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T13:49:55+0000
راقبهم عبر "غوغل".. شخص يبلغ الأمن بمقر عصابة قام بتسليبه في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بأن احد الأشخاص من مدينة الناصرية تعرض في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى عملية تسليب داخل مقبرة وادي السلام، مشيراً الى أنه نجح بالوصول الى مقر العصابة من خلال مراقبتها عبر برنامج "غوغل ايرث".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عصابة اعترضت زائر من أهالي الناصرية وأُسرته اثناء زيارة متوفٍ لهم في مقبرة وادي السلام وقامت بتكسير زجاج عجلته وسرقة هواتف نقالة وايبادات باهظة الثمن تعود لأسرته".

وبين، ان "المواطن قام بتتبع أفراد العصابة عن طريق برنامج (غوغل ايرث) بسبب قيامه في وقت بربط الأجهزة عبر هذا البرنامج خوفاً من فقدانها".

وتابع المصدر، بالقول ان "المواطن بعد تحديد مكان افراد العصابة، توجه للقوات الامنية وابلغهم، في البدء تقاعست الأجهزة الامنية عن نصرته".

واوضح، انها، استجابت له صباح اليوم بأمر قضائي وتمت مداهمة وكر العصابة في مناطق مدينة النجف، وقامت باعتقال شخصين إثنين من أفرادها والعثور على الأجهزة الإلكترونية العائدة للمواطن من اهالي الناصرية ومصادرتها كمبارز جرمية لحين الإنتهاء من عملية التحقيق وتسليمها له، فيما لاذ أفراد العصابة المتبقين بالفرار لجهة مجهولة".

واشار المصدر الى "اعتقال متهم ثالث في العصابة يعمل حفاراً في مقبرة وادي السلام، كما تمت مصادرة كلبين نوع (هايسكي/ باهضة الثمن) تمت سرقتهما من قبل نفس العصابة".

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