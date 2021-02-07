أرادت منع زواجه.. خمسيني ينهي حياة زوجته برميها من عجلته في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن قيام زوج برمي زوجته من عجلته في إحدى مناطق شمالي المحافظة، بعد محاولتها منعه بالزواج من امرأة ثالثة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "احد مواطني قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار في الخمسينات من عمره قام برمي زوجته الثانية من عجلته التي كانا يسيران بها سويا على الطريق الرابط بين قلعة سكر وقضاء الرفاعي نتيجة خلاف وقع بينهما داخل المركبة التي يستقلانها".

وأضاف، أن "الحادث حصل قبل خمسة أيام"، مشيرا إلى أن "الزوجة توفيت اليوم متأثرة بجراح حادث رميها من العجلة".

وتابع المصدر، أن" سبب الخلاف داخل العجلة كان بشأن طلب الزوج موافقة زوجته على الزواج بامرأة ثالثة، حيث ان المجنى عليها كانت تعد زوجة ثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد".

ونوه المصدر إلى أن "الزوجة وقبل وفاتها تم تدوين اقوالها من قبل الأجهزة وطلبت الشكوى ضد زوجها، حيث تم اعتقاله لاحقا من قبل الأجهزة الأمنية بعد صدور أمر قبض بحقه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل