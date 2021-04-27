رابع هجوم خلال ساعات.. انفجار عبوة على رتل للتحالف في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الثلاثاء على رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا للتحالف الدولي في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العبوة انفجرت اثناء مرور الرتل على طريق الأنبار السريع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الثلاثاء، بعد انفجار عبوة على رتل في الديوانية وانفجار عبوتين أخريين في ذي قار، ما أوقع أضرارا مادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن الهجمات التي تتعرض لها الأرتال العسكرية تستهدف عراقيين وليس القوات الأمريكية.

وقال المستشار الثقافي للعمليات المعلوماتية لقوات التحالف الدولي حيدر الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الأرتال العسكرية هي عراقية بعجلاتها وسائقيها وليست تابعة للقوات الأمريكية".

وأوضح أن "كل المعدات التي تنقل عبر الارتال العسكرية هي تابعة للقوات العراقية سواء كانت مزودة من قبل التحالف الدولي او تم شراؤها من قبل الحكومة العراقية".

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، منذ أشهر طويلة.

وتتهم واشنطن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، بالوقوف وراء تلك الهجمات.