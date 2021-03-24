ذي قار.. 8 جرحى في نزاعات ومحاولة اغتيال

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الأربعاء، بسقوط 8 جرحى خلال مشاجرات ونزاعات عشائرية ومحاولة اغتيال في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت عدة مشاجرات ونزاعات عشائرية ومحاولة اغتيال لاحد عناصر الأمن انتهت باصابة 8 مواطنين بجروح".

وبين المصدر، أن "منطقة السايح غربي مدينة الناصرية شهدت وقوع نزاع عشائري بسبب خلافات سابقة انتهى بوقوع جريح".

وأضاف، "وفي قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار شهدت وقوع محاولة اغتيال لشرطي انتهى بإصابته في قدمه"، مردفا بأن "مشاجرة أخرى وقعت بذات القضاء انتهت بسقوط 6 جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا بالاسلحة البيضاء".