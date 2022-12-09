ذي قار.. إيقاف ضباط ومنتسبين واعتقال "محرّضين" وأنباء عن هروب "قنصل اجنبي سابق" متورط بالعنف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بإيقاف أكثر من 20 ضابطاً ومنتسباً، إضافة الى اعتقال عدد من "المحرضين" على أحداث التظاهرات و"الشغب" في المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "لجنة الامن النيابية برئاسة خالد العبيدي، التي وصلت أمس للمحافظة كانت تملك تقريراً مفصلاً عن أحداث ذي قار، والمحرضين على أعمال الشغب فيها، وكانت تحمل معها أوامر القبض والايقاف بحق جميع المقصرين".

وأشار إلى ان "اللجنة فور وصولها اوقفت اكثر من 20 ضابطاً ومنتسبا في الجيش العراقي من الذين كانوا يمسكون قاطع بهو الناصرية ليلة سقوط الضحايا والجرحى من المتظاهرين، على ذمة التحقيق".

وبين، ان "اللجنة وجهت بناءً على أوامر قبض قضائية صادرة من بغداد باعتقال عدد من رجال الأعمال والمقاولين في المحافظة بتهمة التحريض على قلب الامن فيها "، مشيراً إلى أن "عملية أمنية نفذت فجر اليوم بحق المطلوبين ونجحت باعتقالهم"، منبها إلى أن "القنصل الفرنسي السابق عادل الكنزاوي توارى عن الأنظار بعد ورود معلومات عن صدور أوامر قبض بحقه وسط ترجيحات بخروجه من المحافظة والبلاد".

وتابع المصدر، ان "اللجنة النيابية استمعت لافادة المتظاهر المعروف في المحافظة (ابو كوثر) "، مبينا ان " اللجنة وجهت باعتقال فوري لثلاثة متظاهرين، حيث تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم فجراً".

ونوه المصدر، إلى ان "القوات الامنية نقلت المعتقلين جميعا بإستثناء عناصر الأمن إلى العاصمة بغداد، لإكمال إجراءات التحقيق معهم".

وأفاد مصدر أمني مطلع، في وقت سابق من يوم الجمعة، بصدور أوامر قبض واعتقال لرجال أعمال في محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أوامر القبض صدرت من القضاء، بحق أكثر من 20 شخصية في المحافظة، من بينهم 9 رجال أعمال ومقاولين في الناصرية".