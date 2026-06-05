ذي قار وميسان: إصابة عنصر أمني وموظفة صحية.. واعتقال ناشط بتهمة الابتزاز

شفق نيوز - ذي قار / ميسان

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بتسجيل اصابتين احدهما لعنصر امني شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عنصرا أمنياً أُصيب بجروح بليغة داخل أحد مراكز الشرطة في قضاء (الدواية) نتيجة خروج رصاصات من سلاح زميله في المركز أثناء تنظيف السلاح"، مشيراً إلى أن "قوة امنية نقلت المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت العنصر الأمني الذي تسبب بالحادث".

وفي حادث آخر أضاف المصدر، أن "امرأة في العقد الرابع من عمرها تعمل موظفة في دائرة صحة ذي قار أقدمت على الانتحار بواسطة (شفرة)، حيث قامت بقطع شرايين يدها، وتم نقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج "، مبينا ان "دوافع الانتحار هو خلاف عائلي مع ذويها".

وفي محافظة ميسان، أفاد مصدر أمني آخر، بأن قوة أمنية ألقت القبض على أحد الناشطين في المحافظة، للاشتباه في إدارته صفحة على منصة (فيسبوك) تحمل اسم (كلا للفاسدين)، موضحاً أن الاعتقال جاء على خلفية تهم تتعلق باستخدام الصفحة لابتزاز مواطنين ومسؤولين محليين.