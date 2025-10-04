ذي قار وكركوك.. اعتقال متهمين بتخريب دعايات انتخابية ومطلوبين

شفق نيوز- ذي قار/ كركوك

أعلنت شرطة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، أن قاطع نجدة الشامية ألقى القبض على متهمين اثنين أثناء قيامهما بتخريب لوحات الدعاية الانتخابية.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "دوريات قاطع نجدة الشامية، من خلال تجوالها المستمر، تمكنت من القبض على متهمين اثنين خلال قيامهما بتخريب لوحات الدعاية الانتخابية"، داعيةً المرشحين المتضررة دعاياتهم إلى إقامة الشكاوى لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولياً.

وفي كركوك، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة أن قيادة شرطة المحافظة نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة إجراءات أمنية وتنظيمية أسفرت عن إلقاء القبض على 43 مطلوباً للقضاء بموجب أوامر صادرة من المحاكم المختصة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن "مديريات الأقسام الميدانية في شرطة كركوك كثفت جهودها في مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية، ما أسفر عن القبض على 43 مطلوباً بقضايا جنائية وقضائية متنوعة"، مبينة أن "دوريات النجدة ألقت القبض على متهم بحوزته بندقية بدون إجازة رسمية، فضلاً عن تغريم 70 عجلة بالتنسيق مع مفارز المرور لمخالفتها القوانين والأنظمة المرورية، وتوقيف 10 أشخاص تورطوا في مشاجرات آنية".

وأكدت قيادة الشرطة أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة شاملة لفرض الأمن والاستقرار في المحافظة، وتعزيز سيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.