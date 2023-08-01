ذي قار.. وكالة الاستخبارات تطيح بمهاجمي مستشفى الشطرة

شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في ذي قار اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين قاما باقتحام مستشفى في قضاء الشطرة وترويع المرضى والمراجعين من خلال استخدام اسلحة رشاشة واطلاق النار في اروقة المستشفى.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية القبض تمت بأقل من 24 ساعة من وقوع الحادثة.

واضاف البيان؛ ان عملية القاء القبض جاءت بكمين محكم بعد ملاحقة المنفذين، حيث اعترف المنفذين صراحة بارتكابهم عملية اقتحام المستشفى وترويع المرضى والمراجعين واطلاقهم العيارات النارية داخل المستشفى واحيلوا للجهات المختصة لتقديمهم إلى القضاء.

وافاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، الإثنين (31 تموز الماضي)، بتعرض مركز طبي لهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقتحموا احد المراكز الطبية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وفتحوا النيران داخل المركز بكثافة مما تسبب بأضرار مادية جسيمة، دون تسجيل اصابات بشرية".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تشير التحقيقات الاولية في الحادث إلى أن الهجوم والاقتحام حصل بسبب الخلافات العشائرية".