ذي قار.. وفاة نزيل والعثور على طفل حديث الولادة في مرقد ديني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية في المحافظة بينها وفاة نزيل وانتحار أربعيني والعثور على طفل حديث الولادة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "رجلا يبلغ من العمر 41 عاما اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه داخل نهر الفرات من أعلى جسر المشاة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى السلطات الأمنية".

واضاف المصدر، ان " نزيلا من أهالي محافظة الموصل يبلغ من العمر 26 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، دون معرفة سبب الوفاة"

وتابع المصدر، ان" قوة امنية عثرت على طفلة رضيعة تبلغ بحسب التقديرات من العمر 10 ايام متروكة داخل مرقد سيد خضير جنوبي مدينة الناصرية "، مبينا ان" التوجيهات صدرت بتسليم الطفلة إلى إدارة مستشفى بنت الهدى للولادة وهي بحالة صحية جيدة".