ذي قار .. وفاة مدان بالإرهاب محكوم بالإعدام في "الحوت" وتسجيل حالتي انتحار لامرأتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، صباح اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الحوت جنوبي الناصرية، فيما سجلت المحافظة التي تقع جنوبي العراق حالتي انتحار فاشلتين لامرأتين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " نزيلا يبلغ من العمر 42 عاما من اهالي العاصمة بغداد، ومحكوما بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الحوت جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " سبب الوفاة ما يزال غامضا حتى الآن، حيث تمت إحالة الجثة إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها ".

من جانب آخر، سجلت المحافظة حالتي انتحار فاشلتين لامراتين أحدهما حرقا بمادة النفط الأبيض.

وذكر المصدر ، ان " شرطة القضاء سجلت محاولة انتحار فاشلة لامرأة في الثلاثينات من عمرها عندما اقدمت على الانتحار بواسطة تناول كمية من العقاقير الطبية نتيجة خلاف اجتماعي مع زوجها وتم نقلها الى مستشفى الناصرية (التركي) لغرض تلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، ان "امرأة أخرى تبلغ من العمر 20 عاما اقدمت على الانتحار داخل منزلها بمنطقة حي 7 نيسان بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث اقدمت على حرق نفسها بواسطة مادة النفط الأبيض، الا ان ذويها تداركوا الامر وقاموا بنقلها لاقرب مشفى طبي لغرض العلاج"، مبينا ان " اسباب الانتحار ما تزال غامضة حتى الآن ".