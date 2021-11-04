ذي قار.. وفاة رجل سبعيني وطفلة في حادثي دهس وإحباط محاولتي انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية بالمحافظة، نتجت عنها وفاة شخصين أحدهما سبعيني بحادث دهس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "رجلا في السبعينات من عمره تعرض لحادث دهس على يد سائق عجلة نوع (تشارجر) في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وهرب السائق على الفور بعد ارتكاب الحادث".

وبين المصدر، أن "الجاني تم تعميم أوصاف عجلته، وقد تم حاصرها أفراد شرطة المرور وسط مدينة الناصرية، إلا الجاني ترك العجلة والمستمسكات الشخصية ولاذ بالفرار بين فروع المدينة".

وفي مكان آخر، توفيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد تعرضها لحادث دهس على الطريق الدولي السريع شمالي محافظة ذي قار بواسطة عجلة نوع تريلة، وتم اعتقال الجاني على الفور ونقل الفتاة المتوفية للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

وخلال الساعات الماضية تم تسجيل حالتي انتحار لرجل وامرأة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محاولتي الانتحار كانت لرجل اطلق النار على نفسه، وامرأة أقدمت على الانتحار بواسطة مبيد حشري"، مؤكدا أن "سبب حالتي الانتحار هي الحالة النفسية، إلا أن رغبتهما بالانتحار لم تتحقق بسبب إنقاذهما من ذويهما".