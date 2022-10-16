ذي قار.. وفاة أحد المصابين بحادثة التعداد الصباحي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بوفاة عنصر امن متأثرا باصابة خلال رصاص احد المنتسبين في التعداد الصباحي بمديرية النجدة الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المفوض المصاب (طاهر حسين محمد) في الخمسينيات من عمره، منتسب في قسم شرطة النجدة/ قاطع الجزيرة توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلقتين في منطقة البطن والساعد الأيمن أثناء التعداد الصباحي في قسم شرطة النجدة مطلع الأسبوع الماضي على يد زميل لهم".

وتابع المصدر، ان "الاجهزة الامنية سجلت أيضا حالة وفاة لشاب في العشرينيات من عمره إثر حادث تصادم قرب جسر السريع من جهة صوب الجزيرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".