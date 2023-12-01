ذي قار.. "وعكة صحية" تنهي حياة نزيل في "سجن الحوت" وحادث سير يجهز على شخصين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها وفاة نزيل داخل سجن الحوت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادثي سير وقعا في جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتسببا بمصرع شخصين اثنين أحدهما موظفة في وزارة الصحة، وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، كما ان "نزيلاً من اهالي محافظة ميسان في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، ويبلغ من العمر 44 عاما توفي بسبب وعكة صحية"، لافتا إلى أن "النزيل المتوفي محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن 30 عاما وكذلك السجن 10 أعوام وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتابع المصدر، كما أن "مخلفا حربيا من مخلفات الجيش السابق أصاب احد المواطنين بجروح بليغة أثناء سفرة إلى البر في منطقة ام عنيج جنوبي محافظة ذي قار".