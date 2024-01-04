ذي قار وسامراء تودعان العسكرة بقرار "الملف الأمني"

شفق نيوز/ قرر مجلس الأمن العراقي، تسليم الملف الأمني في محافظة ذي قار ومدينة سامراء، من وزارة الدفاع إلى الداخلية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تقرر تسليم الملف الأمني في محافظة ذي قار إلى وزارة الداخلية، بعد أن كانت تحت سيطرة الجيش، كما تقرر إلغاء قيادة عمليات سومر.

وفي سامراء، تقرر تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية، مع تسمية اللواء الركن أحمد الأسدي، قائداً لقيادة عمليات سامراء التابعة لوزارة الداخلية.