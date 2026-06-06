ذي قار وديالى.. مقتل شاب بإطلاق نار خاطئ والعثور على جثة طفل غرق ببركة

شفق نيوز- ذي قار/ ديالى

أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بمصرع شاب في حادث إطلاق نار عرضي بمحافظة ذي قار، فيما عُثر على جثة طفل غرقاً بعد يوم من فقدانه في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاباً في العشرينات من عمره لقي مصرعه أثناء وجوده في أرضه الزراعية بقضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، بعدما انطلقت رصاصة بالخطأ من بندقية صيد كانت بحوزته، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضاف المصدر أن جثة الشاب نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، مبيناً أن ذويه لم يتقدموا بشكوى بشأن الحادث.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، توفي غرقاً في بركة مياه قرب منزله في ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة.

وأوضح المصدر أن الطفل كان قد فُقد يوم أمس، قبل أن تعثر فرق البحث على جثته داخل بركة المياه، حيث جرى نقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.