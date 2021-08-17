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ذي قار وبغداد .. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحوادث وتحرير فتاتين مختطفتين

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T11:58:26+0000
ذي قار وبغداد .. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحوادث وتحرير فتاتين مختطفتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 10 أشخاص بحوادث سير شرقي وشمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " حادث سير شمالي محافظة ذي قار على الطريق بين قضاء الفجر وال بدير بين عجلتين نوع صالون وحافلة صغيرة نوع (كيا) أدى لمصرع شخصين اثنين على الفور وإصابة 7 آخرين بجروح".

وأضاف، أن "عجلة نوع سايبا دهست طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وقتلته على الفور بطريق ناصرية _ سيد دخيل شرقي المحافظة ".

وبين المصدر، أن" قوات أمنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجرحى لأقرب مشفى صحي، والمتوفين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".

وفي حادث آخر تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من تحرير فتاتين مختطفتين وإلقاء القبض على الخاطفين جنوبي العاصمة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، إن قوة لواء المشاة (23) وبناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد، وبإشراف قائد المقر المتقدم/ الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من تحرير فتاتين مختطفتين، وإلقاء القبض على اثنين من الخاطفين، بعد مداهمة دارهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد، مضيفا أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالا جزاءهما وفق القانون.

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