ذي قار وبابل .. السجن 15 سنة لمدان قتل نجله واعتقال أحد "المسيئين والمدعين"

شفق نيوز - ذي قار / بابل

أفاد مصدر قضائي، يوم الخميس، بصدور حكم بالسجن 15 سنة بحق مدان بقتل نجله في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق اب اقدم على قتل ابنه رميا بالرصاص وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الابن أقدم على الانتحار الا ان براعة ضباط التحقيق تمكنوا من كشف ملابسات الجريمة والإيقاع بالجاني وهو (الأب)، حيث اعترف بقتله نتيجة خلافات عائلية.

ووفقا للمصدر، فإن القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني، بأن مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي – مديرية أمن بابل، اعتقلت أحد "المسيئين والمدّعين" على مواقع التواصل بعد عملية رصد دقيقة.

هذا وأكدت المديرية في بيان حادثة الاعتقال، محذّرة بشدّة من أي إساءة أو نشر أكاذيب، مؤكدة أن كل من يتجاوز سيُلاحق فوراً، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة