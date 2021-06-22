ذي قار.. أوامر قبض بحق 30 شخصاً بتهمة "إهانة" رئيس محكمة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن صدور أوامر قبض بحق 30 شخصاً بتهمة "إهانة" رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات القاء قبض بحق أكثر من 30 شخصا من ذوي الشهداء في المحافظة، بتهمة إهانة رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

وأضاف، أن "مذكرة القبض صدرت استنادا لإحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتنص المادة المذكورة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".

وأشار المصدر إلى أن "المحافظة تشهد استنفاراً أمنياً وعمليات ملاحقة للمطلوبين للقضاء".

وكانت وكالة شفق نيوز قد حصلت في وقت سابق على فيديو مسرب من لقاء لعدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.