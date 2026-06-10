ذي قار والنجف.. السجن 15 عاماً لتاجر مخدرات وإعدام مدان بجريمة قتل

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أفاد مصدران امنيان في ذي قار والنجف، يوم الأربعاء، بصدرو حكما قضائيان احدهما بالسجن 15 عاماً بحق تاجر مخدرات وآخر بإعدام مدان بجريمة قتل.

وقال مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق تاجر مخدرات وُصف بالخطير، بعد إدانته بمحاولة إدخال كميات من مادة الكريستال المخدرة إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأوضح المصدر أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في النجف، لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة الجنايات بالمحافظة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم أدين بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين بسبب خلافات نشبت على موقع لبيع المشويات وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وأضاف المصدر أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.