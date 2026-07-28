ذي قار والقائم.. اعتقال "الثعلبة" ومهرّب أسلحة قادم من سوريا

شفق نيوز- ذي قار/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال امرأة تعد أخطر تاجرة مخدرات وتعرف باسم "الثعلبة"، جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن عملية الاعتقال نفذتها قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات، في قضاء سوق الشيوخ"، مبيناً أن "الثعلبة وتعرف أيضاً بـ(ام اللول الجنوبية)، وهي في الثلاثينات من عمرها، وتعتبر أخطر تاجرة مخدرات في ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت بناءً على اعترافات تجار مخدرات معتقلين لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "المتهمة تم تسليمها إلى جهاز مكافحة المخدرات في الناصرية".

في حين أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط سائق عراقي قادم من سوريا في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الأنبار، حاول تهريب أسلحة مخبئة داخل شاحنته.

وأضافت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "السائق تم ضبطه بالتنسيق مع مركز شرطة الجمارك"، مشيرة إلى أن "الأسلحة التي أراد تهريبها هي (8) بنادق من نوع كلاشنكوف".