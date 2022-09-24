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ذي قار.. نزاع عشائري يطيح بأحد المتهمين بتغييب "سجاد العراقي"

Category: أمـن

Date: 2022-09-24T18:38:56+0000
ذي قار.. نزاع عشائري يطيح بأحد المتهمين بتغييب "سجاد العراقي"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بإلقاء القبض على "الرأس الثاني" في العصابة التي اختطفت الناشط المدني سجاد العراقي، بعد إصابته بنزاع عشائري ونقله لإحدى المستشفيات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية كانت تبحث عن أحد المطلوبين الخطرين خلال الفترة الماضية، ووردت معلومات تفيد بأنه أصيب خلال النزاع الدائر بين عشيرتي البو حمودي والهصاصرة في قضاء سيد دخيل شرقي ذي قار".

وبين أنه "فور نقل المصاب من ارض المعركة للمستشفى، ونتيجة لورود اسمه ضمن قائمة المطلوبين باختطاف الناشط (سجاد العراقي) تم فرض طوق أمني مشدد ومنع الاقتراب من ردهته (مكان رقوده في المستشفى)".

وأوضح المصدر، أن "المصاب نقل للمستشفى بحالة خطرة نتيجة إصابته برصاص سلاح قنص في الرأس"، لافتا إلى ان "القوات الامنية تجري متابعة دورية لحالته الصحية في الوقت الحالي".

يشار إلى أن الشخص المطلوب يعد ثاني رؤوس عصابة قامت بخطف سجاد العراقي الذي اختفى في تظاهرات تشرين.

والعراقي هو أحد الناشطين البارزين في تظاهرات تشرين بمحافظة ذي قار، واختفى مع آخرين في محافظات عدة من دون معرفة مصيرهم لغاية الآن.

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