ذي قار.. نزاع عشائري يتسبب بخسائر مادية ومواطن ينجو من محاولة اغتيال

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري شمال شرقي المحافظة أسفر عن خسائر مادية دون إصابة بشرية، فيما نجا مواطن من محاولة اغتيال وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "النزاع العشائري اندلع في منطقة (أبو لكاشة) التابعة لقضاء الدواية شمال شرقي ذي قار، وأدى إلى إصابة العديد من الأبقار بالرصاص، وكذلك تضرر حفارة بسبب كثافة الاشتباك".

وبين أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على منطقة الحادث بالقوة وتدخلت بعض الأطراف وحصلت هدنة (عطوة) بين الطرفين".

من جانب آخر، قال المصدر إن "مواطناً نجا من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الموحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".