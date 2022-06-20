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ذي قار.. نزاع عشائري مسلح استمر حتى الصباح وتوقف "بهدنة مشروطة"

Category: أمـن

Date: 2022-06-20T04:10:44+0000
ذي قار.. نزاع عشائري مسلح استمر حتى الصباح وتوقف "بهدنة مشروطة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري مسلح استمر منذ الليل حتى الصباح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النزاع العشائري وقع بين عشيرتي (البو شبيب) مع (الحدادين) واستخدمت فيه اسلحة مختلفة، لافتا إلى ان  سبب النزاع يعود إلى "طعنة سكين سابقة بين شابين من العشيرتين".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب باصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة خطرة"، مشيرا الى "نقلهم لاحدى مستشفيات مدينة الناصرية مركز المحافظة لغرض تلقي العلاج في المشفى التركي".

وأضاف، ان "النزاع توقف صباح اليوم بهدنة تمتد للظهيرة، شريطة ان يتم تسليم أحد المطلوبين للقضاء ".

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