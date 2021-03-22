ذي قار.. نزاع عشائري "طاحن" وسط عجز قوات الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري طاحن شرقي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا وقع بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عشيرتي الزوامل وآل غزي"، مبينا أن "النزاع سببه خلاف قديم بين الطرفين"، دون التطرق إلى طبيعته.

وتابع المصدر، أن "النزاع لا يزال مستمرا حتى الآن بين الطرفين وقد استخدمت فيه أنواع الأسلحة"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية عاجزة عن الوصول إلى منطقة النزاع جراء شدته".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تفيد بوقوع إصابات في صفوف الطرفين المتنازعين".