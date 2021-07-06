ذي قار.. نزاع عشائري طاحن بـ"الهاونات" بعد انهيار هدنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوقوع نزاع عشائري طاحن شمال شرقي المحافظة على إثر انهيار هدنة عشائرية بين الطرفين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا عنيفا وقع بين قضاءي الشطرة والدواية بين عشيرتي بني زيد والعبودة على إثر انهيار (هدنة صلح) بين الطرفين"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة كالهاونات".

وتابع المصدر، ان "النزاع لا يزال مستمرا وان هناك جريحا واحدا بين الطرفين بحالة خطرة ".

وأضاف المصدر، أن "قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، وجه بتحريك قوة عسكرية ضخمة من الناصرية إلى الشطرة، لضبط الأمن في القضاء ".